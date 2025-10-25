Путин назвал историческим событием подписание конвенции ООН по IT-преступлениям

Подписание новой конвенции ООН против киберпреступности стало историческим событием. Об этом в приветствии участникам церемонии в Ханое заявил президент России Владимир Путин, его слова зачитал генеральный прокурор Александр Гуцан.

Глава государства отметил, что конвенция стала возможной благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией инициативы еще в 2019 году.

«Сердечно приветствую вас по случаю подписания конвенции ООН против киберпреступности. Это историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что представители правоохранительных органов и дипломаты государств – членов ООН объединили усилия, чтобы согласовать проект важнейшего документа, несмотря на непростую международную обстановку.