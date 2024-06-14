Путин и глава Ирана обсудили вопросы сотрудничества в энергетике и транспорте

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с вице-президентом Ирана, главой исполнительной власти Исламской Республики Мохаммадом Мохбером сотрудничество стран в сфере энергетики и транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, в том числе в области перспективных совместных проектов.

Мохаммад Мохбер после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе стал исполняющим обязанности главы государства.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит развивать партнерские отношения с Ираном, несмотря на то, что работу над двусторонним Всеобъемлющим договором временно приостановят.

Трудности перевода. Как не потерять деньги в киргизских банках после санкций США

«Началось веселье». Жителей «Новых Ватутинок» закошмарил бегающий голым сосед

Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО

Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте