Публицист Ольшанский: «Национальное объединение» не сможет повторить успех во втором туре выборов во Франции

Во Франции 30 июня прошел первый тур внеочередных выборов, победу одержала партия «Национальное объединение». При этом во втором туре партия вряд ли сможет повторить свой успех, сообщил публицист Дмитрий Ольшанский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По словам эксперта, скорее всего, во втором туре основные конкуренты «Национального объединения» сосредоточат усилия, чтобы оттеснить победителей. Произойдет некий заговор, и все как бы будут все против лидера партии Марин Ле Пен, подчеркнул Ольшанский.

Отмечается, что второй тур парламентских выборов во Франции пройдет 7 июля.

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