Публицист Холмогоров назвал анекдотической предвыборную гонку в США

Публицист Егор Холмогоров прокомментировал ход предвыборной кампании в США. Ситуация выглядит анекдотической, подчеркнул эксперт в эфире радиостанции Sputnik.

Он с иронией отметил, что американцы дважды за десять дней смогли доказать существование Бога.

«Сначала Дональд Трамп повернулся так, что вместо трупа стал супергероем. Ранее Байден (Джо Байден, президент США — прим. ред.) заявлял: „Только Господь Всемогущий может заставить меня выйти из гонки“ — и тут он выходит», — пояснил эксперт.

По его мнению, демократы пытаются накрутить лидерство Камалы Харрис в президентской гонке. Холмогоров высмеял опрос, по результатам которого политик якобы опережает Трампа.

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