Вся газовая система Великобритании — это наследие Викторианской эпохи. До сих пор в стране при сжигании газа выделяется бензол, о вредных свойствах которого в XIX–XX веках еще не знали. Об этом рассказал публицист Алексей Анпилогов в эфире программы «Между тем», сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По его словам, газовые плиты в некоторых европейских странах становятся источником выброса бензола. Исследования Калифорнийского аналитического центра показали, что часть протестированных плит допускали утечку несгоревшего природного газа даже в выключенном состоянии, что создало проблемы с бытовым газом у европейцев.

«Все сейчас ругают Великобританию за то, что у них больше 85% домов — это именно с газовым отоплением», — отметил специалист.

Как пояснил Анпилогов, волна критики связана с тем, что в континентальной Европе преобладает электрическое отопление.