Публикацию порно одобрили в соцсети Илона Маска

Соцсеть X разрешила публиковать порно и другой контент для взрослых

Социальная сеть X обновила правила размещения публикаций, согласно которым пользователи теперь смогут выкладывать контент для взрослых. Об этом представители соцсети сообщили в официальном заявлении.

Авторы материалов с сексуальным содержанием будут в обязательном порядке помечать свои посты. Пользователи соцсети теперь могут публиковать созданные и распространяемые по обоюдному согласию изображения наготы или другого взрослого контента. Подобные публикации будут скрыты специальной отметкой до нажатия на кнопку о показе.

Новые правила действуют с 3 июня. Людям, которые не указали свой возраст в профиле, не будут показывать публикации с контентом для взрослых. Также пользователи смогут жаловаться на соответствующие материалы без маркировки.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в принадлежащей ему соцсети Х может исчезнуть возможность удаления количества лайков и репостов.