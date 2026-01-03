Британские спецслужбы настояли на назначении бывшего главы военной разведки Кирилла Буданова, вошедшего в России в реестр террористов и экстремистов, на пост главы Офиса президента Украины, чтобы сорвать мирный план США. Об этом сообщил РИА «Новости» военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«За этим назначением стоит не только выбор [президента Украины Владимира] Зеленского, но, очевидно, элит ЕС, лондонских элит, в частности, британских спецслужб, которые руками Буданова намерены полностью обнулить мирный план [президента США Дональда] Трампа», — сказал он.

Теперь Украина, по мнению Коротченко, окончательно стала террористическим государством. Назначение Буданова он назвал публичным плевком в лицо Трампа и предупредил, что под его началом киевский режим усилит диверсии по всему миру. Аналитик не исключил организацию покушения на президента США и его правую руку Джей Ди Вэнса, которые мешают продолжать боевые действия.

Версию о том, что Буданова назначили по инициативе британцев, озвучил также посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его информации, новый глава Офиса давно установил контакт с МИ-6.