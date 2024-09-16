Психолог Хорс заявил, что силовое давление не сработает на Трампа

Кандидат психологических наук и практикующий психолог Михаил Хорс в интервью RT высказал свою точку зрения на покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Он отметил, что такие инциденты не будут пугать Трампа, а, наоборот, вызовут у него гнев. Хорс подчеркнул, что люди с психотипом Трампа воспринимают такие действия как провокацию, что лишь подстегнет его к активной агитации и стремлению к победе. Методы давления на кандидата в президенты не дадут ожидаемого результата и, скорее всего, приведут к тому, что он станет работать с еще большей энергией.

Ранее Илон Маск, комментируя очередное покушение на Трампа, задался вопросом, почему никто не пытается устранять представителей Демократической партии.