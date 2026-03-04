Провалили систему ПВО и ПРО. Почему ЗРК Patriot не справился с ответными ударами Ирана

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot новейшей модификации PAC-3 не смогли эффективно отразить удары Ирана ракетами и беспилотниками типа «Шахед». Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

«Анализ первых трех дней военной операции США и Израиля против Ирана позволяет утверждать, что американские комплексы Patriot Pac-3 в новейшей версии провалили систему противовоздушной и противоракетной обороны американских баз в регионе», — сказал он.

Аэрокосмические силы Корпус стражей исламской революции смогли нанести удары по ряду военных объектов и инфраструктуре, которая обеспечивает деятельность американских сил на Ближнем Востоке. Среди целей, которые оказались поражены, — американский радар раннего предупреждения в Катаре, военные объекты США в районе аэропорта Эрбиля в Ираке, авиабаза Али-аль-Салем в Кувейте.

Ограничения комплексов Patriot вновь проявились в ходе конфликта. В частности, нижняя граница зоны поражения составляет примерно 50–60 метров, что затрудняет перехват низколетящих беспилотников.

Кроме того, Коротченко обратил внимание на экономический аспект противостояния. Для перехвата дешевых ударных дронов типа «Шахед», стоимость которых оценивается примерно в 20 тысяч долларов, используются ракеты PAC-3 по цене около четырех миллионов долларов за единицу.

Он также заявил, что в первые дни конфликта Иран применяет относительно простые версии баллистических ракет и, вероятно, может задействовать более современные системы позднее — после того как возможности противовоздушной обороны противника ослабят.

Военная эскалация в регионе началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана.