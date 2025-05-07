Профессор Жданов: интерес Трампа к военным парадам возник после визита во Францию в 2017 году

По словам специалиста, идея проведения крупного общенационального военного парада в США — это неординарное событие, поскольку такие массовые мероприятия проводятся крайне редко. Традиционно в Америке военные шествия проходят в отдельных штатах и приурочены к местным праздникам. Отличительной чертой таких мероприятий является скромность: они сводятся к маршировке военных оркестров и минимальное присутствие боевой техники.

Интерес Трампа к проведению парада возник после его визита во Францию в 2017 году, где он лично побывал на грандиозном праздновании Дня взятия Бастилии. Впечатленный размахом и зрелищностью французского торжества, американский президент загорелся идеей организовать нечто похожее и в США.

Со стороны американского общества взгляды на организацию массовых военных церемоний неоднозначны. Одни видят в них источник патриотического подъема и единства, другие критикуют за чрезмерные затраты и излишнюю театральность. Однако очевидно одно: для самих американцев такие мероприятия остаются непривычным и чуждым ритуалом, заключил эксперт.