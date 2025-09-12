Профессор ВШЭ Портанский заявил о негативном настрое Трампа в отношении ЕС

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский проанализировал современное состояние взаимоотношений Евросоюза и Соединенных Штатов. Об этом сообщил MK.Ru .

По мнению эксперта, европейские страны оказались шокированы поведением своего традиционного партнера — США, впервые ощутив разочарование в эпоху первого президентского срока Дональда Трампа.

«Еще тогда некоторые политические лидеры стали заявлять, что его отношение к Европе негативное, и надо пересмотреть свою линию и политику, а также рассчитывать на свои силы, — отметил специалист.

Как пояснил аналитик, еще во времена первого мандата американский лидер был нацелен на развал ЕС. Враждебное отношение Трампа к объединению сохранилось и позднее, добавил Портанский.