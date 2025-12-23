Профессор СПбГУ Хейфец заявил о постоянном усилении давления на Венесуэлу

Главред журнала «Латинская Америка» и профессор СПбГУ Виктор Хейфец прокомментировал ситуацию с напряженностью в Венесуэле. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист выразил сомнения в предсказуемости заявлений президента США Дональда Трампа касательно страны, отметив способность американского лидера неожиданно менять решение.

«Другое дело, что давление на Венесуэлу постоянно усиливается. Удавка, которую Трамп набросил на горло правительству страны, постоянно затягивается», — отметил эксперт.

По его словам, угроза военного вмешательства со стороны США становится все более ощутимой. Аналитик напомнил, что подобная стратегия уже использовалась Соединенными Штатами в прошлом.