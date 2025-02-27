Профессор Пилясов: США могут заменить КНР в российских проектах в Арктике

Генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов в беседе с ИА НСН высказал мнение, что российская часть Арктики может привлечь внимание США своими проектами в области сжиженного природного газа, добычи на шельфе и редкоземельных металлов.

В обмен на участие в этих проектах американские компании могли бы поддержать Москву, добавил он.

«У США есть опыт в таких технологиях тоже, у них есть компетенции в этом регионе, которые могли бы быть нам полезны», — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что США действительно напугало сближение России и Китая. Китайцы смогли использовать момент, когда Запад ввел санкции против России.

Ранее издание Bloomberg написало, что Россия и США рассматривают Арктику в качестве возможной зоны экономического сотрудничества.