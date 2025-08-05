США испытывают серьезные затруднения, сталкиваясь с сильными соперниками, поскольку традиционные методы воздействия теряют эффективность. Такое мнение высказал член совета по внешней и оборонной политике, профессор МГИМО МИД РФ Андрей Безруков в передаче «Между тем», сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Безруков использовал термин «цыканье», подразумевая характерные для США действия, направленные на принудительное соблюдение государствами международных соглашений и инициатив, продвигаемых Белым домом.

«В Бразилии, например, когда на них цыкнули, они цыкнули обратно. Когда на Индию цыкнули — она аннулировала контракт», — напомнил эксперт.

Анализируя состояние США, Безруков пришел к выводу, что страна утратила способность вести переговоры и вызывать доверие даже у ближайших союзников.