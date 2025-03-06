Профессор Маслов: дополнительные пошлины КНР ударят по фермерскому хозяйству США

Новые китайские пошлины на американское сельское хозяйство сильно затронут фермеров — важную часть электората президента Дональда Трампа. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Алексей Маслов, его словам приводит сайт телеканала «Звезда» .

Специалист отметил, что Китай — крупнейший покупатель американской кукурузы, сои и пшеницы. Пошлины приведут к убыткам для фермерских хозяйств в штатах вроде Калифорнии и Невады.

Маслов подчеркнул, что совокупный ущерб может оказаться значительным. Эксперт также предположил, что США не ожидали от Китая таких мер.