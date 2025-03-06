Профессор Маслов: дополнительные пошлины КНР ударят по фермерскому хозяйству США

Новые китайские пошлины на американское сельское хозяйство сильно затронут фермеров — важную часть электората президента Дональда Трампа. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Алексей Маслов, его словам приводит сайт телеканала «Звезда».
Специалист отметил, что Китай — крупнейший покупатель американской кукурузы, сои и пшеницы. Пошлины приведут к убыткам для фермерских хозяйств в штатах вроде Калифорнии и Невады.
Маслов подчеркнул, что совокупный ущерб может оказаться значительным. Эксперт также предположил, что США не ожидали от Китая таких мер.
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Дело лжеврача Никонова суд рассмотрит в закрытом режиме
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте