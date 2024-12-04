Профессор Ланьков назвал авантюрой введение военного положения в Южной Корее

Военное положение объявили в Южной Корее, однако позже правительство страны проголосовало за отмену. В беседе с RT свое мнение по этому поводу высказал профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Введение соответствующего режима, отметил эксперт, изначально являлось авантюрой. Ситуация показала, что президент Юн Сок Ель переоценил уровень грозившей опасности, считает специалист.

«Он, видимо, забыл, в каком тысячелетии живет. Такой номер в Южной Корее мог сработать полвека назад, но не сейчас. Так что с самого начала вопрос о том, что эта попытка окончится позорным провалом, не вставал. Это было очевидно», — сообщил профессор.

По его словам, из-за своих действий южнокорейский лидер может столкнуться с объявлением импичмента.