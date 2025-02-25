Профессор Еремина: Трамп может отозвать поддержку документа G7 из-за выступлений против него

Соединенные Штаты могут отозвать поддержку всего заявления стран G7 по Украине из-за того, что ближайшие союзники по НАТО преимущественно выступали за Демократическую партию. Таким мнением поделилась профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в беседе с RT.

Эксперт отметила, что американский лидер Дональд Трамп воспринимает страны Европейского союза как обузу.

«Он пытается порвать с теми европейскими политиками, которые поддерживали демократов и выступали против него», — подчеркнула аналитик.

Она добавила, что администрация Трампа воспринимает негативно любое проявление давления со стороны ЕС. Президент США считает себя лидером, поэтому для него неприемлема альтернативная позиция, заключила Еремина.

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