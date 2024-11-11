Профессор Брешит-Жабнер: посредством Израиля Запад ведет борьбу со странами в регионе

США вложили миллиарды в конфликты на Ближнем Востоке и Украине. Такое заявление в эфире RT сделал профессор Хаим Брешит-Жабнер, которого задержали в Лондоне после выступления на пропалестинской демонстрации.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты уже поняли, что не стоит рассчитывать на победу соответствующих стран. Именно поэтому сейчас они испытывают ярость.

«Посредством Израиля Запад ведет борьбу со странами в регионе, говоря им: „Либо вы поступаете по-нашему, либо вас ждет то же самое: мы превратим вас в [следующий] сектор Газа“», — добавил профессор.

Он назвал действия США полным безумием. Брешит-Жабнер напомнил, что переживающие упадок империи крайне опасны.