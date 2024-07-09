Результаты недавних выборов во Франции показывают, что они были далеки от яркой победы демократических принципов. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала доктор права из Университета Монпелье и приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко.

По ее мнению, несмотря на смену власти, французская внешняя политика останется неизменной, особенно в отношении поддержки Украины. Беше-Головко также отметила, что после выборов президент Макрон не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, попросив его продолжить исполнение обязанностей.

Профессор добавила, что исход голосования отражает победу глобализацинных тенденций. Хотя партия Марин Ле Пен одержала победу в первом туре парламентских выборов, во втором туре она потерпела неудачу из-за сложившейся политической конфигурации и особенностей мажоритарной избирательной системы.