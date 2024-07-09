Профессор Беше-Головко заявил, что выборы во Франции далеки от триумфа демократии
Результаты недавних выборов во Франции показывают, что они были далеки от яркой победы демократических принципов. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала доктор права из Университета Монпелье и приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко.
По ее мнению, несмотря на смену власти, французская внешняя политика останется неизменной, особенно в отношении поддержки Украины. Беше-Головко также отметила, что после выборов президент Макрон не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, попросив его продолжить исполнение обязанностей.
Профессор добавила, что исход голосования отражает победу глобализацинных тенденций. Хотя партия Марин Ле Пен одержала победу в первом туре парламентских выборов, во втором туре она потерпела неудачу из-за сложившейся политической конфигурации и особенностей мажоритарной избирательной системы.