Профессор Аким заявил, что ЕС возвращается к атомной энергетике из-за зависимости от импортных ресурсов

Евросоюз вынужден вернуться к развитию атомной энергетики вследствие недостатка собственных запасов углеводородов и резкого обострения глобального энергетического кризиса. Об этом заявил профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким в разговоре с «Известиями».
Несмотря на намерение выделить 200 миллионов евро на развитие атомной промышленности, заявленная сумма недостаточна для реализации амбициозных планов, учитывая долгий цикл инвестирования и высокие капитальные затраты. Таким образом, несмотря на значимость ядерного сектора для надежного энергоснабжения, быстрых результатов ожидать не приходится, заключил Аким.
