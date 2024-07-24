Профайлер Степанов: вещевой консерватизм канцлера ФРГ Шольца может указывать на боязнь перемен

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до сих пор пользуется старым ламповым телевизором. В беседе с Общественной Службой Новостей вещевой консерватизм политика прокомментировал профайлер Илья Степанов.

По его мнению, любовь Шольца к старым вещам может указывать на боязнь перемен и желание остановить течение времени. Кроме того, данная привязанность свидетельствует об избегании тревог.

Эксперт отметил, что вещевой консерватизм канцлера способен проявляться в безвольной пассивности страны на политической арене.