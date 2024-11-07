Профайлер Анищенко: мимика Трампа и его супруги на выступлении говорит о проблемах в отношениях

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Пусть в карьере политик и добился серьезных успехов, но в семейной жизни он явно столкнулся с проблемами. К такому выводу пришел профайлер Илья Анищенко, сообщило ОТР .

Эксперт вспомнил выступление Трампа перед сторонниками. Тогда многие журналисты заметили неестественную улыбку его супруги Мелании. Кроме того, женщина постоянно дистанцировалась от мужа, отметил специалист.

«Интересный момент, когда он ее целует после слов, что она книгу написала. Когда он разворачивается после поцелуя, его лицо перекошено, там то ли презрение, то ли гнев», — рассказал профайлер.

По его словам, республиканец неохотно взаимодействовал с Меланией. Судя по опущенным после объятий глазам Трампа, жена у него ассоциируется с нересурсным состоянием, пояснил Анищенко.