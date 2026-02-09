Проект Маска по созданию лунного города оценили в сотни миллиардов долларов

Основатель SpaceX заявил в соцсети Х, что компания переносит основной фокус с Марса на Луну и планирует построить город на спутнике Земли в течение следующего десятилетия. Илон Маск подчеркнул, что добраться до Луны технически проще и быстрее, чем до Марса: окно для запуска открывается каждые 10 дней, а сам полет занимает около двух суток.

«Технически это возможно, но сроки он называет заниженные. Вопрос в том, кто это будет финансировать. На первых этапах это делается при поддержке NASA, но в проекте таких денег больших пока не заложено. Это сотни миллиардов долларов», — сообщил агентству Моисеев.