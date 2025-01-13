Продюсер индонезийского бюро RT попала в больницу с кровавым кашлем
Продюсер индонезийского отдела RT попала с больницу с кровавым кашлем. Как сообщил телеканал, это случилось сразу после отказа сотрудницы посетить американское посольство.
По предварительным данным, у нее может быть легочная инфекция.
«А в ночь на воскресенье ее увезли на скорой с кровавым кашлем. Сейчас она без связи, пытаемся выяснить у ее близких, что с ней происходит», — сообщили в RT.
RT пообещал предоставить полную информацию, как только она появится.
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