Признание Германии о сокращении военной помощи Украине назвали закономерным

Заявление властей Германии о сокращении военной помощи Украины связано не только с нехваткой денег в бюджете, но и недовольством населения. Это выразилось в победе на земельных парламентских выборах в Тюрингии и Саксонии партий, выступивших против поддержки Киева, заявил в комментарии РИА «Новости» директор Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что признание Германии о сокращении поставок вооружений и выделении денег киевскому режиму — процесс вполне закономерный.

«Мы увидели, что наибольшей популярностью в стране пользуются политические силы, которые выступают против поддержки Киева. Причем неважно, представляют они левый или правый лагерь», — заявил Кузнецов, напомнив о выборах в Тюрингии и Саксонии.

Эксперт пояснил, что действующей сейчас политической коалиции придется прислушаться к избирателям, чтобы не доводить страну до кризиса. Тем более что в следующем году политикам придется пройти через выборы в бундестаг, и победители займутся формированием нового правительства.

С заявлением о сокращении военной помощи Украине ранее выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Он заявил, что новые меры поддержки необходимо прописать в проекте бюджета. Если такой статьи там нет, то средства выделять не станут.

Кильский институт мировой экономики по итогам своего исследования пришел к выводу, что военно-промышленный комплекс Германии по объему производства отстает от российского почти на 100 лет. Для покрытия дефицита необходимо ежегодное финансирование в 100 миллиардов евро. Но пока власти выделили только половину этой суммы.

О сокращении помощи Украине с 7,5 миллиарда евро в этом году до четырех миллиардов в следующем стало известно в середине августа из проекта бюджета страны, внесенного на рассмотрение в бундестаг. В Минфине заявили, что рассчитывают покрыть недостачу за счет доходов от замороженных российских активов в европейских депозитариях.