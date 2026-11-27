В Казахстане необходимо строить больше библиотек, чтобы приучать молодежь к чтению. Об этом на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве заявил лидер республики Касым-Жомарт Токаев .

Он отметил, что скоро в Астане и Алма-Ате откроются президентские библиотеки, которые будут работать в круглосуточном режиме. По его словам, в стране реализуется инициатива «Читающая нация».

«Когда-то у нас была мода строить мечети, а я считаю, что надо строить библиотеки», — подчеркнул президент Казахстана.

Глава государства добавил, что нельзя приобрести критическое мышление, «нажимая на кнопки».

Он поделился, что недавно проводился эксперимент с нейросетями, в рамках которого ИИ попросили изложить «Войну и мир». В результате чат-бот сократил произведение до 25 страниц и сообщил, что «все остальное неважно».

«Это уже, я бы сказал, опасное упрощение», — объяснил Токаев.

Ранее о рисках использования ИИ на работе предупредил президент Владимир Путин.