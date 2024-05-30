Присяжные не вынесли вердикт по делу Дональда Трампа

NBC: присяжные на суде по делу Трампа в Нью-Йорке ушли без вынесения вердикта

Фото: РИА «Новости»

Присяжные на суде по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа в Нью-Йорке ушли без вынесения вердикта, определение виновности экс-главы Штатов возобновят на следующий день. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Присяжные разошлись на сегодня в 16:06 (23:05 по московскому времени) после нескольких часов обсуждений», — сказано в публикации.

В четверг, 31 мая, в 9:30 (16:30 по московскому времени) процесс возобновят.

Журналисты отметили, что перед уходом присяжных судья потребовал ни с кем не обсуждать детали дела, а также не продавать секретную информацию. Помимо этого, им запретили искать дополнительные сведения по делу в интернете и других источниках.

Ранее скандал случился после премьеры на Каннском кинофестивале фильма «Ученик», посвященного молодости Дональда Трампа. В картине нашли спорную сцену, изображающую изнасилование политиком бывшей жены Иванки Трамп.

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