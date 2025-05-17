Приемный ребенок в американской семье погиб после необычного наказания

В Колорадо семилетний мальчик погиб после того, как выпил оливковый рассол в наказание за провинность. Об этом сообщило издание The Daily Mail .

Ребенка доставили в больницу с рвотой и странным поведением, но медики не смогли его спасти. Позже выяснилось, что родители заставляли всех пятерых детей пить рассол в качестве наказания.

К моменту госпитализации мальчик был обезвожен, что усугубило действие рассола. Однако суд не признал родителей виновными, что вызвало возмущение правозащитников.

Выяснилось, что погибший был единственным приемным ребенком в семье. Его мать утверждала, что он ненавидел ее и имел особенности развития, которые мешали воспитанию.

Женщина обращалась к врачам, чтобы те назначили мальчику сильнодействующие препараты для подавления активности.

Ранее в Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Сызрани. Она насмерть забила собственного маленького сына.