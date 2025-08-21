Президент Киргизии Садыр Жапаров опроверг предположение о негативных последствиях для России от санкций, введенных США и Британией против Центральноазиатского Капитал Банка и других кредитных организаций республики. Об этом сообщил « Кабар ».

По словам киргизского лидера, Центральноазиатский Капитал Банк продолжит функционировать под государственным контролем и приносить доход республике. Рассуждая о положении России, Жапаров заметил, что после наложения санкций страна адаптировалась, освоив собственное производство и сельхозпродукты, добавил RT.

«Россия от этого не пострадает», — подчеркнул президент.

Он также рассказал, что ограничительные меры действительно оказывают воздействие в определенных сферах, однако к краху государства они не приведут.