Президент Никарагуа Ортега поблагодарил RT и Sputnik за правдивое освещение событий в его стране

Президент Никарагуа Даниэль Ортега провел переговоры с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе встречи он поблагодарил некоторые российские СМИ за правдивое освещение событий в его стране.

Как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, речь идет о данном телеканале, а также радиостанции Sputnik. Журналисты присутствовали на мероприятии после спецэфира в честь 45-й годовщины Никарагуанской революции.

«Кто не уважает эту сферу, вводит санкции, цензурирует — они лишают свободы слова, как это сделано в отношении российских СМИ», — заявил Ортега.

По словам Симоньян, в Никарагуа очень рады, что сотрудники RT уже в четвертый раз провели мастер-класс для коллег из местных СМИ.