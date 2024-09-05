Премьер Малайзии Анвар Ибрагим: остановка колониализма обеспечит мир
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что для обеспечения мира нужно остановить колониализм. Об этом сообщил RT.
По его словам, например, Сектор Газа ежедневно подвергается атакам и бомбардировкам.
«Можете представить, что в 2024 году остаются колонизируемые страны и что это терпят и этому попустительствуют?» — добавил премьер.
Анвар Ибрагим также назвал продолжающиеся бомбардировки международной трагедией, исправить которую не удается.