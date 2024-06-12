Представительница АдГ прошла в парламент Гамбурга после переезда в Россию

Bild: уроженка Омска выиграла на выборах в Гамбурге после отъезда из Германии

Фото: РИА «Новости»

Политик от немецкой «Альтернативы для Германии» Ольга Петерсен выиграла выборы в Гамбурге даже после переезда в Россию. Как сообщило издание Bild, женщину исключили из группы АдГ за пророссийскую позицию, но ее кандидатура невероятным образом получила большую поддержку.

Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, которых ей должно хватить для победы и прохода в районное собрание. Авторы материала написали, что Петерсен уехала, потому что хотела обезопасить детей.

Теперь немецкие СМИ гадают, захочет ли политик дальше строить свою карьеру в Германии, а также какую роль она сможет сыграть.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал Германию подготовиться к войне с Россией к 2029 году. Он не оставляет идеи, что к этому времени российская сторона будет в состоянии «напасть» на одну из стран НАТО. Как предположили в Кремле, своими необоснованными заявлениями министр оборон пытается угодить Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

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