Представитель РПЦ Кипшидзе назвал слова Санду о священниках попыткой преследовать Церковь

Заявления президента Молдавии Майи Санду следует рассматривать в свете постоянных поисков оснований для преследования православных верующих в стране. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

На его взгляд, ситуация схожа с событиями, происходящими на Украине. Эксперт отметил, что власти Молдавии охотно ставят в привилегированное положение ПЦМ Бессарабскую митрополию, удобную им с точки зрения политики.

В недавнем интервью Санду заявила, что Россия якобы использует священнослужителей РПЦ и онлайн-ботов для манипуляции результатами выборов в Молдавии.