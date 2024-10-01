ООН представляет собой уникальный инструмент, способный решать разнообразные проблемы, однако правительство США активно пытается препятствовать его полноценной работе, разрушая его функции и мешая процессам улучшения. О таком положении вещей сайту телеканала «Заезда» рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

В качестве примера она привела ситуацию на Ближнем Востоке, указав, что текущий кризис — это результат неудачной американской политики. Когда одна страна, США, берет на себя роль защитника и представителя интересов всего региона, при этом выделяя Израиль в качестве своего союзника, результатом становятся жертвы и насилие, которое некоторые называют геноцидом.

Также она отметила, что митинги, проходившие в Нью-Йорке во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, не были ни антипалестинскими, ни антиизраильскими, а скорее антигеноцидными.