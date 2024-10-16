Представитель МИД Захарова: в Молдавии происходит полное обнуление народной идентичности

Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет в стране 20 октября. Граждане должны ответить, поддерживают ли они конституционные изменения с целью вступления в ЕС. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сейчас в стране прослеживается полное обнуление народной идентичности. Государство перепрошивают на глазах у всего мира, отметила дипломат.

«Может быть, кто-то скажет, что это и неплохо: принесли старый компьютер, поставили новую операционную систему. <…> Ну давайте все-таки разберемся. Во-первых, страна и народ — это не бездушная машина, это живой организм», — заявила Захарова.

Она также отметила, что предстоящий референдум «наспех состряпан по западным лекалам». Его проводят на фоне антидемократических операций, чтобы прикрыть любое несогласие, добавила представитель ведомства.