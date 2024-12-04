Представитель МИД России Захарова назвала помилование сына Байдена заранее спланированным

То, что президент США Джо Байден помилует в итоге своего сына, было заранее спланированным и продуманным действием. Об этом в своей авторской программе на радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, именно по этой причине Байден никак не вмешивался в процесс и изображал свою приверженность демократии. На самом деле он и его окружение заранее решили, что, независимо от итога суда, Байден просто помилует своего сына.

Таким образом, американский лидер просто обманывал своих избирателей и действовал по четко спланированной программе, подчеркнула Захарова.