Представитель МИД РФ Захарова заявила, что министру Хили «ничего уже не поможет»

Министр обороны Британии Хили, призывавший похитить президента РФ Владимира Путина, застрял в поезде по пути в Киев «из-за атаки с применением ракет». В беседе с сайтом KP.RU ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря о данном случае, дипломат сравнила британских политиков со злодеями, которых тянет на место преступления. Она также ответила на вопрос о возможности помочь политику.

«Ничего ему уже не поможет», — заявила Захарова.

Кроме того, ее спросили, станут ли теперь официальные лица реже посещать страну. Представитель ведомства предложила найти ответ в первом пункте выступления.