Представитель МИД России Захарова назвала саморазоблачением призыв Зурабишвили к школьникам выйти на протесты

После того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала школьников выйти на антиправительственные протесты, она полностью выдала себя. Такое мнение в своей авторской программе на радиостанции Sputnik выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это заявление грузинского лидера обнажило ее истинную суть и стало своего рода финишем, точкой невозврата.

«Это абсолютное саморазоблачение вне зависимости от того, что мы испытываем, какие политические предпочтения, симпатии», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что женщина, выступающая с позиции любви к народу и милосердия, никогда не озвучит подобный призыв детям.