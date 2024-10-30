Представитель МИД РФ Захарова назвала референдум о евроинтеграции в Молдавии намогильным камнем на западной идеологии

Результаты референдум о евроинтеграции в Молдавии были сфальсифицированы, причем в самый последний момент. Таким мнением поделилась с радиостанцией Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, этот референдум стал камнем на могиле идеологии Запада. Сами жители Молдавии не стали голосовать ни за какую евроинтеграцию, и когда это стало понятно, результаты подделали.

Захарова подчеркнула, что это произошло в самый последний момент. Западные политики признали, что были нарушения, но объяснили все очередным так называемым вмешательством России. Когда стало понятно, что за евроинтеграцию проголосовало меньшинство, результаты просто сфальсифицировали, отметила Захарова.

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