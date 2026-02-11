Представитель МИД РФ Малов допустил вероятность полной отмены виз между РФ и Китаем

Представитель Министерства иностранных дел России в Нижнем Новгороде Сергей Малов сообщил, что эксперимент с безвизовым режимом между Россией и Китаем способен привести к полной отмене виз между двумя государствами. Об этом сообщила pravda-nn.ru .

По словам представителя ведомства, Китай является важным партнером России, и сотрудничество между странами достигло высокого уровня взаимодействия.

«После этого годового эксперимента будут сделаны более серьезные, ключевые выводы и приняты решения на межгосударственном уровне», — отметил Малов.

Также он добавил, что количество стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, постоянно увеличивается.