Председатель СЖР Соловьев заявил, что Джулиан Ассанж страдал за правду

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с RT заявил, что Джулиан Ассанж многие годы страдал за правду. Собеседник издания добавил, что его освобождение можно только приветствовать.

«Он много страдал за правду. Много лет провел в закрытом помещении в посольстве, а потом был в тюрьме. И то, что он сейчас оказался на свободе, я думаю, можно только приветствовать», — сказал Соловьев.

При этом председатель СЖР отметил, что журналистская общественность в определенном смысле показала объединенную силу на примере Ассанжа.

Ранее СМИ писали, что Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы, где он находился под стражей с 2019 года.