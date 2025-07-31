Правовед Хелали назвал награду «за голову» президента Мадуро частью гибридной войны США

Член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали в интервью ИА НСН на форуме «Голоса Нового мира» рассказал, почему США объявили вознаграждение «за голову» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как пояснил эксперт, Белому дому не удалось сменить власть в Венесуэле демократическим путем, поэтому он перешел к силовой кампании.

«Это часть гибридной войны против Венесуэлы. <…> Американцы уже много раз использовали такой подход для смены власти в странах Центральной и Южной Америки», — высказался аналитик.

По его словам, современная Венесуэла уже не та, что в 2019 году: страна стала сильнее, стабильнее, а поддержка народа сохраняется. Правительство Мадуро за последние годы преодолело многие трудности, включая проблемы с электроэнергией.