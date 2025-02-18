Журналист Познер: зарождается надежда на «потепление» в отношениях США и России

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью «Абзацу» высказал осторожный оптимизм относительно возможного улучшения отношений между США и Россией.
«Появляется много инфоповодов, иностранные бренды заговорили о возвращении в Россию. Конечно, у людей зарождается надежда», — отметил он.
Познер отметил, что заявления политиков и новости о потенциальном возвращении иностранных брендов в Россию вселяют надежду на улучшение ситуации, но подчеркнул, что предсказать дальнейшее развитие событий сложно.
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