Журналист Познер: зарождается надежда на «потепление» в отношениях США и России

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью «Абзацу» высказал осторожный оптимизм относительно возможного улучшения отношений между США и Россией.

«Появляется много инфоповодов, иностранные бренды заговорили о возвращении в Россию. Конечно, у людей зарождается надежда», — отметил он.

Познер отметил, что заявления политиков и новости о потенциальном возвращении иностранных брендов в Россию вселяют надежду на улучшение ситуации, но подчеркнул, что предсказать дальнейшее развитие событий сложно.