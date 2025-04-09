Пожар унес жизни 20 человек в доме престарелых на севере Китая

При пожаре в доме престарелых на севере Китая погибли 20 человек. Об этом сообщило агентство Синьхуа .

По данным журналистов, ЧП случилось во вторник, вечером по местному времени в уезде Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй.

«По предварительным данным, по состоянию на 3:00 9 апреля (22:00 по московскому времени вторника — прим. ред.) в результате пожара погибли 20 человек», — процитировало агентство сообщение местных властей.

Остальных пожилых людей отправили в больницу. Причину возгорания пока не раскрыли.

Ранее пожар на дискотеке случился в Северной Македонии. В результате происшествия скончался 51 человек, более 100 пострадали. По предварительным данным, возгорание началось из-за использования пиротехники во время выступления музыкальной группы в зале, где было примерно 1,5 тысячи человек.