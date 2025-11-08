Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил сайту телеканала « Звезда », что Соединенные Штаты не сумели ясно обосновать свое намерение вернуться к проведению ядерных испытаний.

По словам дипломата, секретарь временной технической структуры договора о запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд подтвердил, что попытки добиться от американских коллег конкретного ответа не увенчались успехом.

«То же самое и в нашем случае: беседы с американскими коллегами результата не приносят. Может, это и правильно, потому что дипломаты стараются не внести раздрай в международное сообщество, но инструкций не имеют и не знают, что сказать», — отметил Ульянов.

Он назвал поведение Соединенных Штатов несолидным, указав на ненормальный характер возникшей ситуации.