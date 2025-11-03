Украинские власти использовали редакции СМИ Дании в качестве одного из рупоров своей пропаганды, распространяя фейки о «похищении Россией украинских детей». Об этом заявила пресс-служба посольства России в Копенгагене.

Дипломаты напомнили, что в июне этого года во время переговоров в Стамбуле украинская сторона предоставила список только из 339 имен детей, которые якобы оказались в России.

В ходе проверки выяснилось, что их число еще меньше, потому что часть детей из списка уже достигли совершеннолетия, а еще несколько оказались в странах Европы.

В ведомстве подчеркнули, что Россия с самого начала проведения спецоперации вела работу не только по эвакуации несовершеннолетних из зоны боевых действий, но и по воссоединению разлученных семей через прямой контакт с представителями Украины.

Каждую встречу детей и родителей фиксировали сотрудники Международного комитета Красного Креста, а посредниками выступили Катар и Ватикан.

«На начало октября 2025 года с родственниками в России воссоединились 29 детей из 21 семьи, с родственниками на Украине и в третьих странах — 122 ребенка из 98 семей», — подчеркнули в пресс-службе.

Дипломаты добавили, что датские журналисты вместо нормального разбора актуальной темы предпочли закрыть глаза на реальные факты и распространили очередную ложь с подачи киевского режима.

В начале октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что президент России Владимир Путин открыл прямой канал коммуникации для возвращения украинских детей. Она подчеркнула, что это стало ответом на ее письмо, которое Мелания передала через мужа, президента США Дональда Трампа, во время саммита на Аляске.