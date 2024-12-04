Посол Зиновьев заявил, что Россия заинтересована в стабилизации обстановки в Южной Корее

Россия рассчитывает на улучшение отношений с Южной Кореей и заинтересована в стабилизации текущей ситуации в республике. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный российский посол в РГ Георгий Зиновьев сайту телеканала «Звезда».
Дипломат отметил, что Кремль надеется на восстановление и реанимирование сотрудничества, вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в Южной Корее.
Напомним, 3 декабря южнокорейский президент Юн Сок Ель ввел военное положение на территории страны. По словам Зиновьева, народ республики принял это решение крайне негативно.
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