Посол Викторов назвал опасной игрой попытки Израиля силой заставить «Хезболлу» отвести войска

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал попытки восточной страны силой заставить ливанскую «Хезболлу» отвести свои войска от границ. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению дипломата, власти Израиля затеяли опасную игру, которая способна привести к большой войне на Ближнем Востоке. Россия, осуждающая любую эскалацию, отметил посол, призвала стороны к сдержанности.

Викторов добавил, что масштабный конфликт не принесет никому пользы. Действия Израиля — игра на «очень зыбкой и неконтролируемой грани», заявил дипломат.