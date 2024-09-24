Посол Викторов назвал опасной игрой попытки Израиля силой заставить «Хезболлу» отвести войска

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал попытки восточной страны силой заставить ливанскую «Хезболлу» отвести свои войска от границ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По мнению дипломата, власти Израиля затеяли опасную игру, которая способна привести к большой войне на Ближнем Востоке. Россия, осуждающая любую эскалацию, отметил посол, призвала стороны к сдержанности.
Викторов добавил, что масштабный конфликт не принесет никому пользы. Действия Израиля — игра на «очень зыбкой и неконтролируемой грани», заявил дипломат.
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