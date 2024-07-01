Заявление, которое Владимир Зеленский сделал о переговорах с Россией, было озвучено под давлением. Об этом радио Sputnik рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

Зеленский заявил, что власти страны не исключают перспективу ведения диалога с Россией с использованием медиаторов. Он уточнил, что последние должны будут представить потенциальные методы урегулирования конфликта, которые будут внимательно изучены Украиной, и в случае одобрения, приступать к обсуждению этих методов с российской стороной.

«То, что Украина начала говорить об этом, связано с тем, что на них (на украинские власти, — прим. ред.) оказывается давление. Давление оказывается со стороны ряда стран, которые уже устали на себе нести финансовое бремя», — отметил Мирошник.

Он добавил, что слова Зеленского являются своего рода манипуляцией. И в результате эти заявления ни к чему не приведут.