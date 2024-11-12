Посол Мирошник сравнил Украину с горячим угольком, который будут перебрасывать из рук в руки

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, выступая в эфире программы «Между тем», прокомментировал заявления Владимира Зеленского на саммите ЕС в Венгрии. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Дипломат напомнил об отсутствии официальной версии урегулирования конфликта от избранного президента США Дональда Трампа.

«С чем не согласен Зеленский? Он не согласен с сокращением финансирования. Он понимает, что в любом случае Украина получит меньше денег. Ее сейчас будут перебрасывать, как горячий уголек из рук в руки», — отметил посол.

По его словам, любые мирные инициативы от Соединенных Штатов рассмотрят в РФ с точки зрения достижения целей СВО. Кроме того, в Кремле станут учитывать и национальные интересы.